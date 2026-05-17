Adozioni sulla spiaggia

Rimini, i cani del canile in spiaggia alla ricerca di una famiglia che li adotti

L'iniziativa "Onde di adozione" punta anche a far trascorrere qualche ora di divertimento agli ospiti della struttura cittadina"

17 Mag 2026 - 19:30
01:32 
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