Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nel Reatino

Dopo quell'incidente la Pirotecnica Mattei era rimasta chiusa per diverso tempo e aveva riaperto solo di recente, in seguito al patteggiamento a quattro anni di reclusione dei fratelli Fabrizio e Gaetano Mattei. I due erano stati processati con le accuse di detenzione di materiale esplodente in un sito non autorizzato, caporalato e morte come conseguenza di altro delitto.