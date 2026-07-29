Riccione, sigilli al Grand Hotel: era fallito ma accettava clienti in nero

La Procura ha posto sotto sequestro immobili e disponibilità finanziarie per 29 milioni di euro, riconducibili alle recenti gestioni dell'hotel in apparenza chiuso, dove in gran parte gli ospiti pagavano in contanti. Quando la finanza è entrata al Grand Hotel, c'erano oltre ad Andreatta che vi abita da sempre, anche alcuni sui collaboratori. Sono quindi state eseguite perquisizioni sia nella struttura con l'ausilio di un cash dog, cane esperto in rintraccio di denaro contante, che in immobili nelle province di Rimini, Milano, Monza-Brianza e Bari. La società di gestione del Grand Hotel di Riccione, fallita da anni, per tramite del suo amministratore avrebbe dovuto consegnare l'immobile al curatore fallimentare nominato dal tribunale e invece avrebbe continuato la gestione in nero della struttura che il prossimo 23 settembre sarà messa all'asta pare per 24 milioni di euro. Per quanto riguarda i turisti, l’amministrazione comunale ha provveduto a ricollocarli in altre strutture