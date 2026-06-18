Rimini, autocisterna carica di benzina in fiamme sull'A14

I vigili del Fuoco sono entrati in azione sull'autostrada A14, all'altezza del casello di Rimini, per un vasto incendio divampato da un'autocisterna carica di carburante. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, l'autocisterna si sarebbe ribaltata a ridosso dell'area del casello, provocando la fuoriuscita del liquido infiammabile trasportato, l'innesco dell'incendio e il coinvolgimento di due automobili. Le fiamme sono state domate rapidamente dai Vigili del Fuoco di Rimini, intervenuti sul posto, ai quali si sono aggiunte squadre di rinforzo provenienti dai comandi di Forlì e Pesaro, impegnate oltre che nelle operazioni di spegnimento, nella messa in sicurezza dei mezzi e nella bonifica dell'area. Intorno alle 13.30 la viabilità è stata ripristinata e tutte le strade interessate sono state riaperte al traffico. Resta invece chiuso, al momento, il solo accesso alla stazione dell'A14 con l'ingresso e l'uscita ancora interdetti per consentire il completamento degli interventi.