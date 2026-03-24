Vibo Valentia, madre costretta a portare la figlia disabile per tre piani: "Così è impossibile andare avanti"
A Ricadi il Comune offre una casa senza ascensore, ma la famiglia chiede una soluzione accessibile mentre un appartamento idoneo risulta occupatodi Federica Terrana
A Santa Domenica di Ricadi una donna affronta ogni giorno scale e fatica per accudire la figlia di dieci anni. La crescita della bambina rende la situazione sempre più difficile, tra stanchezza e timori. Il rifiuto dell’alloggio proposto apre uno scontro con l’amministrazione, mentre resta irrisolta la questione di una casa più adatta già presente in zona.