Renzi e il melanoma: "L'ho rimosso e sto bene, fate prevenzione"

Il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, ha postato un video sul suo account X dove ha raccontato di aver scoperto casualmente durante un controllo dermatologico di avere un melanoma. Il tumore della pelle è stato prontamente rimosso e Renzi ha colto l'occasione per invitare quante più persone possibile a effettuare le visite dermatologiche. "L'ho rimosso immediatamente, non rischio niente. Sono tranquillissimo, tutto è stato preso in tempo. Utilizzando la visibilità che ho per altri motivi e anche l'esperienza che ho vissuto vi dico... ragazzi, controllatevi. Perché la differenza fondamentale quando hai un tumore della pelle è il momento nel quale lo becchi" ha affermato il presidente di Italia Viva. "Controllatevi, andate dal dermatologo, fatevi vedere e non pensiate che sia tempo perso. Mi raccomando, prendetevi cura di voi, anche perché la vita è davvero la cosa più bella e più importante" ha concluso Renzi.