Remigration, l'intervento di Bardella in italiano: "Stiamo per dire addio a Macron"

"So che guardate alla Francia con preoccupazione e sono venuto a portare un messaggio: stiamo per dire addio a Macron". Lo dice dal palco del Remigration summit di Milano Jordan Bardella, presidente del partito francese Rassemblement National (RN). "Con Marine Le Pen stiamo facendo una battaglia per permettere al nostro popolo di ritrovare l'orgoglio. Una vittoria del RN non sarà una vittoria solo francese, ma di tutte le nazioni europee".