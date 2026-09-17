in ricordo del fratello

Reinhold Messner nel giorno del suo 82esimo compleanno torna sul Nanga Parbat

L'ultima impresa in Pakistan dell'alpinista è stata resa nota via social

17 Set 2026 - 15:16
01:35 
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