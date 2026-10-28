conducente illeso

Reggio Emilia, si apre una voragine in strada e un'auto ci finisce dentro

È successo intorno alle 6:30 quando una rottura della rete del teleriscaldamento ha provocato il cedimento improvviso di una porzione di asfalto

28 Ott 2026 - 14:24
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