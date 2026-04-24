Reggio Emilia, rubavano farmaci oncologici in depositi Ausl: sei arresti

La polizia di Stato di Reggio Emilia ha smantellato una banda dedita al furto e alla ricettazione di farmaci antitumorali ad alto costo. L'operazione ha portato all'arresto di sei soggetti. L'indagine, svolta dagli investigatori della squadra mobile e coordinata dalla procura della repubblica reggiana, ha consentito di individuare un gruppo criminale di matrice partenopea specializzato nella sottrazione di medicinali oncologici e immunosoppressori. Questi ultimi erano custoditi nei depositi dell'Ausl (Azienda unità sanitaria locale) di Reggio Emilia.