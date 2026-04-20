Reggio Emilia, rissa al parco in pieno centro con coltelli e spranghe

Erano circa le due di notte di sabato 18 aprile quando in un parco in pieno centro a Reggio Emilia, due gruppi di giovani hanno dato origine a una rissa violentissima. Secondo le ricostruzioni sarebbero state una ventina le persone coinvolte. Alcuni avrebbero impugnano spranghe e coltelli. Sette i feriti, tutti tra i 19 e i 23 anni. Il più grave è un 21enne colpito da una coltellata. È ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.