Reggio Emilia, preparava un attentato per lo Stato islamico: fermato un 22enne
Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro città armato di coltello per fare del male agli altridi Chiara Ottaviani
La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano, con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere.