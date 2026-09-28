Reggio Emilia, notte di terrore: aggredisce una donna e investe due persone

Serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia: intorno alle 19 un ragazzo ha aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone - una ragazza e un uomo - che si erano fermate a soccorrere la donna, prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo: si tratta di un 26enne di origini egiziane. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Il ragazzo è stato preso in sinergia tra polizia, carabinieri e polizia locale. Al vaglio le sue condizioni psicologiche.