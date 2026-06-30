Reggio Emilia, nega una pizza gratis e viene ucciso a coltellate: arrestato il killer

Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis. È successo a Reggio Emilia dove Raffaele Stipa, il titolare della pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 di lunedì 29 giugno da quello che pare fosse un cliente abituale e che sarebbe stato arrestato nella notte, intorno alle 2. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il gestore avrebbe risposto di no: "Te ne ho già offerte tre, ora basta". E lui lo avrebbe accoltellato. Ferita, ma non in pericolo di vita, anche la sorella del pizzaiolo.