FERMENTO ED EMOZIONE

Reggio Emilia, la città si prepara ad accogliere Kate Middleton

Centinaia di persone si sono radunate in attesa di poter vedere la principessa del Galles

di Chiara Ottaviani
13 Mag 2026 - 12:33
01:26 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
kate middleton