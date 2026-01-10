Reggio Calabria, "penna-pistola" e altre armi clandestine in casa: un arresto

I carabinieri della stazione di Riace, coadiuvati dalla vicina Stazione di Stignano e dallo Squadrone Eliportato cacciatori Calabria hanno sequestrato tre armi clandestine, ossia armi che circolano occultamente, sfuggendo alla catalogazione e al censimento cui tutte le armi da fuoco sono sottoposte. In particolare, una di esse è stata ricavata da una comune scacciacani, modificata e resa idonea all'impiego di normali munizioni. Un'altra, invece, è costituita da quella che, a prima vista, appare a tutti gli effetti come una comune penna stilografica. Nel corso della perquisizione, inoltre, sono state rinvenute anche 480 munizioni di diverso calibro, utili a essere impiegate anche con le armi rinvenute e sottoposte a sequestro. Per l'uomo, un insospettabile, è scattato immediatamente l'arresto: accompagnato presso la Casa Circondariale di Locri dovrà ora attendere le valutazioni dell'Autorità Giudiziaria.