Reggio Calabria, narcotrafficante latitante arrestato in una comunità di recupero

L'indagine aveva coinvolto complessivamente altri 28 soggetti. L'uomo si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce. Nei suoi confronti vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma. Gli investigatori della squadra mobile reggina hanno avviato le ricerche ipotizzando che dopo la fuga, l'uomo potesse essere tornato nel reggino. Negli ultimi giorni, alcuni movimenti ritenuti anomali in una zona del capoluogo hanno indirizzato gli agenti verso la parte settentrionale della città e dopo un'attività di osservazione e appostamento, con il coordinamento della Dda di Reggio Calabria, l'attenzione si è concentrata su una comunità di recupero dalla tossicodipendenza, nella zona nord. Gli agenti della Squadra mobile hanno circondato lo stabile e fatto irruzione, sorprendendo il latitante. Lui non ha opposto resistenza. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire che si era stabilito nella comunità da poco tempo, con l'intento di disintossicarsi. Nel corso della perquisizione è stato inoltre sequestrato lo smartphone in suo possesso.