Reggio Calabria, la giostra del luna park sfiora il palazzo: il video diventa virale

Una giostra, che ospita le persone su una disco oscillante, durante il suo movimento arriva a pochissima distanza da un edificio. È la scena, ripresa durante i festeggiamenti civili organizzati in onore della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria, è diventata virale sui social media sollevando dubbi sulla pericolosità dell'attrazione, che prende il nome di Super Frisbee. Stando a quanto reso noto sui social dal comitato di quartiere "Ferrovieri-Pescatori", è stato effettuato un sopralluogo delle autorità per valutare l'eventuale grado di pericolosità della giostra. Il gruppo chiarisce che "l'immobile non è abitato, ma ospita uffici. Abbiamo chiesto anche che venga effettuata una misurazione ufficiale delle emissioni sonore per valutare se siano emissioni a norma di legge".