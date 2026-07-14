Colpito il cuore della 'ndrangheta in città

Reggio Calabria, il blitz anti-Mafia porta a 79 arresti

All'alba l'operazione di carabinieri e polizia, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Impegnati oltre 500 agenti e militari dell'arma. Sequestrate armi e sei società."

di Massimiliano Di Dio
14 Lug 2026 - 13:37
01:35 
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All'alba il blitz di carabinieri e polizia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. 73 le persone in carcere, 6 quelle finite ai domiciliari. Impegnati oltre 500 agenti e militari dell'arma. Sequestrate armi e 6 società. 

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