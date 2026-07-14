Colpito il cuore della 'ndrangheta in città Reggio Calabria, il blitz anti-Mafia porta a 79 arresti

All'alba l'operazione di carabinieri e polizia, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Impegnati oltre 500 agenti e militari dell'arma. Sequestrate armi e sei società."