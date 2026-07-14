Reggio Calabria, il blitz anti-Mafia porta a 79 arresti
All'alba l'operazione di carabinieri e polizia, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Impegnati oltre 500 agenti e militari dell'arma. Sequestrate armi e sei società."di Massimiliano Di Dio
All'alba il blitz di carabinieri e polizia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. 73 le persone in carcere, 6 quelle finite ai domiciliari. Impegnati oltre 500 agenti e militari dell'arma. Sequestrate armi e 6 società.