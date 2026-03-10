Reggio Calabria: scoperto un bunker segreto in una abitazione

Un vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire solidità e riservatezza assoluta. È quanto scoperto dai Carabinieri a San Luca in provincia di Reggio Calabria. L’operazione, condotta con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia, ha portato all’individuazione, all’interno di un’abitazione privata ancora in fase di costruzione, di un bunker completamente occultato. L’accesso era abilmente mimetizzato in una parete dell’immobile: una botola a scomparsa conduceva a un locale interrato di circa tre metri per tre, con un’altezza di circa tre metri, strutturato in modo da renderne estremamente difficoltosa l’individuazione. La conformazione del vano, isolato e non visibile dall’esterno, lascia ipotizzare una possibile destinazione all’occultamento di armi, sostanze stupefacenti o al rifugio per latitanti.