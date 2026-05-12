24 e 25 maggio

Referendum per gli 8mila abitanti di Colico: dovranno scegliere se restare in provincia di Lecco o passare a Sondrio

Alla provincia di Sondrio dal 2014 viene riconosciuto lo status di "provincia interamente montana" che comporta dei vantaggi normativi ed economici

di Matteo Pedrazzoli
12 Mag 2026 - 19:33
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La vita a Colico scorre tranquilla fra le vette delle Alpi retiche e il Lago di Como. Lago e Montagna: una doppia identità che cerca una soluzione, almeno amministrativa, con il referendum del 24 e 25 maggio, quando gli 8mila abitanti del piccolo comune saranno chiamati a scegliere se restare in provincia di Lecco, che controlla tutta la sponda orientale del Lario, oppure passare a quella di Sondrio. Alla provincia di Sondrio, come a quelle di Belluno e Verbano-Cusio-Ossola, dal 2014 viene riconosciuto lo status di "provincia interamente montana" che comporta dei vantaggi normativi ed economici.

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