Referendum per gli 8mila abitanti di Colico: dovranno scegliere se restare in provincia di Lecco o passare a Sondrio

La vita a Colico scorre tranquilla fra le vette delle Alpi retiche e il Lago di Como. Lago e Montagna: una doppia identità che cerca una soluzione, almeno amministrativa, con il referendum del 24 e 25 maggio, quando gli 8mila abitanti del piccolo comune saranno chiamati a scegliere se restare in provincia di Lecco, che controlla tutta la sponda orientale del Lario, oppure passare a quella di Sondrio. Alla provincia di Sondrio, come a quelle di Belluno e Verbano-Cusio-Ossola, dal 2014 viene riconosciuto lo status di "provincia interamente montana" che comporta dei vantaggi normativi ed economici.