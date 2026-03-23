Recensioni, un nuovo disegno di legge impone una regolamentazione

Nel Paese del buon cibo e delle polemiche, le recensioni online hanno scoperchiato il vaso di Pandora: gli italiani le scrivono e le consultano compulsivamente, litigando con ferocia per decretare la qualità o meno di ristoranti e alberghi, influenzando fino al 30% del fatturato dei locali. Ora un nuovo disegno di legge sulle piccole e medie imprese, approvato dal Senato, impone una rigida regolamentazione.