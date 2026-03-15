Ravenna, medici falsificavano certificati per salvare i clandestini: sanzionati

Falsificavano i certificati per salvare i clandestini destinati ai CPR. Per questo otto medici di Ravenna sono stati sanzionati con l'accusa di falso ideologico continuato in concorso. Il gip ha sospeso tre di loro mentre per gli altri cinque è scattato il divieto di visitare stranieri irregolari in Italia. La decisione arriva a due anni dai fatti che hanno gettato un'ombra sulla sanità romagnola.