punzecchiato il ministro giuli

Ravenna, l'appello di Riccardo Muti: "La tomba di Dante non può rimanere al buio"

Il direttore d'orchestra"ha agitato la sua bacchetta per pungolare la città dove riposa il sommo poeta

di Roberta Fiorentini
22 Set 2026 - 22:57
01:34 
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