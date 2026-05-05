Roma, colpo da un milione ai Parioli: sette arresti

Settanta orologi di lusso, per un valore commerciale superiore ai 900 mila euro: è il bottino del colpo che ha dato il via a un’articolata attività investigativa della Polizia di Stato, coordinata dai magistrati del Dipartimento criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, che ha portato alla scoperta di un'associazione per delinquere dedita alla commissione di rapine a mano armata ai danni di gioiellerie e uffici postali, nonché alla ricettazione di gioielli e veicoli. L’indagine prende il via da una maxi rapina avvenuta nella primavera del 2024 in una gioielleria del quartiere Parioli. L’episodio, per le modalità esecutive e il valore del bottino, aveva immediatamente orientato gli investigatori verso un contesto criminale strutturato. Per gli inquirenti "i colpi venivano pianificati con estrema meticolosità, seguendo schemi operativi consolidati".