70 orologi di lusso

Roma, colpo da un milione ai Parioli: sette arresti

Gli investigatori: "I colpi venivano pianificati con estrema meticolosità, seguendo schemi operativi consolidati"

05 Mag 2026 - 11:28
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Settanta orologi di lusso, per un valore commerciale superiore ai 900 mila euro: è il bottino del colpo che ha dato il via a un’articolata attività investigativa della Polizia di Stato, coordinata dai magistrati del Dipartimento criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, che ha portato alla scoperta di un'associazione per delinquere dedita alla commissione di rapine a mano armata ai danni di gioiellerie e uffici postali, nonché alla ricettazione di gioielli e veicoli. L’indagine prende il via da una maxi rapina avvenuta nella primavera del 2024 in una gioielleria del quartiere Parioli. L’episodio, per le modalità esecutive e il valore del bottino, aveva immediatamente orientato gli investigatori verso un contesto criminale strutturato. Per gli inquirenti "i colpi venivano pianificati con estrema meticolosità, seguendo schemi operativi consolidati".

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