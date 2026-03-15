NEL GROSSETANO

Rapina in villa a Capalbio: coppia in ostaggio per un'ora

I criminali sono scappati con 400 euro in contanti e la fede della madre della donna, morta"da appena 20 giorni

di Chiara Ottaviani
15 Mar 2026 - 19:09
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