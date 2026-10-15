Rapina in banca a Riccione, cinque persone fermate dai carabinieri

Il provvedimento scaturisce da una complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione, avviata a seguito del grave episodio delittuoso consumato lo scorso 11 agosto ai danni della filiale Bper di Riccione. In quella circostanza i malviventi, travisati e con indosso tute da lavoro, erano riusciti a introdursi all'interno dell'istituto di credito tagliando la grata antintrusione di una finestra. Una volta all'interno avevano immobilizzato tre dipendenti utilizzando fascette da elettricista e si erano impossessati di un ingente bottino di oltre 220mila euro in contanti. La fuga era stata agevolata dall'intervento di altri due complici con funzioni di palo all’esterno della struttura