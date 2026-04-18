Rapina in banca a Napoli, una talpa avrebbe aiutato i malviventi con gli scavi

Il cunicolo scavato per chissà quante settimane dai rapinatori arriva proprio sotto al caveau, a pochi metri dalle cassette di sicurezza svuotate dalla banda del buco che, in una rapina da film, ha tenuto in ostaggio per oltre un’ora 25 persone in una banca del Vomero. Da un tombino si accede al tunnel principale, poi al cunicolo scavato da persone esperte e ben informate: l’ipotesi è che una talpa li abbia aiutati. Da lì sono fuggiti sotto terra, mentre la piazza era ancora cinturata dalle forze dell’ordine. Sono tuttora in fuga, con un bottino dal valore inestimabile, ricercati a tutto campo dai carabinieri.