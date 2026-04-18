Felpe e cappellino in testa, così i rapinatori sono entrati nella banca a Napoli
Hanno svaligiato una quarantina di cassette di sicurezza, tenendo in ostaggio 25 personedi Andrea Noci
Entrano a passo svelto, quasi senza guardarsi intorno. Berretti calati sul volto, tute da lavoro blu, lo sguardo basso di chi non vuole farsi riprendere dalle telecamere a circuito chiuso. Sono i tre rapinatori entrati dall’ingresso principale di questa banca del Vomero, a Napoli, che di lì a poco sequestreranno 25 persone, svaligiando una quarantina di cassette di sicurezza in una rapina da film.