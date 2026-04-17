Rapina a Napoli, l'interno del caveau della banca dopo l'assalto

Centinaia di cassette di sicurezza sono state trovate aperte all'interno del caveau della filiale della banca Credit Agricole di Napoli dopo la rapina verificatasi giovedì in piazza Medaglie D'oro, nel quartiere Arenella. Durante il colpo 25 persone, tra clienti e impiegati, sono state sequestrate e poi liberate attorno alle ore 15. Il bottino di quanto portato via dai malviventi non è ancora stato reso in quanto difficilmente quantificabile. Le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare i responsabili che, dopo il blitz, si sono dati alla fuga attraverso i cunicoli sotterranei.