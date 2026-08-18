Ranucci-Lavitola, l'incontro tra i due un mese prima dell'attentato: "Lo avvertii dei rischi"
"Sigfrido Ranucci non sapeva dell'attentato ma forse poteva immaginarlo anche perché"ne avevamo parlato un mese e mezzo prima". È"quanto Valter Lavitola cercherà"di spiegare ai giudici durante l'udienza del riesame che si terrà"la prossima settimanadi Alessio Fusco
Il giorno prima, il 6 ottobre, alle ore 18.38, Lavitola inviava un messaggio su WhatsApp a Ranucci: "Domani prima o dopo pranzo, riusciamo a vederci 10-15 minuti, sarò proprio dalle tue parti". Il giornalista rispondeva: "Sì, ok ti dico orario tra le 15 e le 16 dovrei essere a Torvaianica tutto bene?".