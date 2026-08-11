Attentato a Sigfrido Ranucci, le conversazioni strette con Lavitola: spunta anche una foto

In un selfie quelli che per la procura sono vittima, mandante e attentatore. Sigfrido Ranucci, sorridente. Ai lati Valter Lavitola e il suo factotum Gomes Tavares. Ma oltre a questo selfie, a confermare lo stretto rapporto fra Ranucci e Lavitola, ci sono anche tante conversazioni quotidiane fra i due. "Tutto ok? Posso esserti utile?". E Ranucci: “Sono stanco. Potresti prestarmi Gomes…”. Per il gip, Lavitola avrebbe voluto rendere Ranucci un bersaglio della criminalità organizzata, così non avrebbe perso la conduzione del programma tv come temeva Ranucci e preparato la discesa in politica del giornalista.