Ragusa, traffico e spaccio di droga: 10 arresti

Operazione antidroga in Sicilia. La Squadra Mobile di Ragusa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha arrestato 10 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L’indagine, avviata nel dicembre 2023 e denominata “Drug Parking”, ha smantellato una presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. Sequestrati oltre 16 chilogrammi di cocaina. Il giro d’affari stimato è di circa 2 milioni di euro.