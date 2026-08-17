aggredito da 12 persone

Ragazzo in coma farmacologico a Barcellona, il padre: "Picchiato perché italiano"

L'aggressione mercoledì"sera, all'uscita dalla discoteca Seaseaclub, a Barcellona, nel quartiere del porto

17 Ago 2026 - 12:22
01:30 
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