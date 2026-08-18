Ragazzo in coma dopo l'aggressione a Barcellona, Luigi Ciatti: "Spero la giustizia spagnola funzioni"

"Spero stavolta la giustizia spagnola funzioni". A parlare così è Luigi Ciatti, il padre di Niccolò, il 22enne toscano che nell'agosto del 2017 in una discoteca a Lloret de Mar venne ucciso con un calcio sferratogli in testa da un 24enne di origine cecena, condannato ma ancora latitante. Ciotti si esprime su un caso avvenuto a distanza di 9 anni, dove un altro ragazzo italiano, Nicola Maggiotto, si trova ricoverato da quasi una settimana in un ospedale spagnolo, dopo essere stato colpito con un pugno alla nuca all'esterno di un locale a Barcellona anche l'amico intervenuto in sua difesa è stato colpito ripetutamente e ne porta addosso i segni. Gli aggressori di Nicola sono poi fuggiti. La polizia catalana sta visionando i filmati degli autori della feroce aggressione per rintracciarli.