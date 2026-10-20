"Abbiamo fame, vogliamo svoltare la nostra vita": parlano quattro denunciati dopo gli scontri a Milano

Non finisce qui. È la promessa fatta da alcuni ragazzi, partecipanti alla guerriglia di Milano andata in scena nei giorni scorsi, che parlando all'uscita della Questura hanno dichiarato: "Abbiamo fame, vogliamo cambiare le nostre vite ma non ci riusciamo. Lo Stato dovrebbe aiutarci e non lo fa". Il quartetto di giovani, fermati e denunciati per i disordini avvenuti nel fine settimana, non ha intenzione di fermarsi: "Succederà il casino, per questo scendiamo in piazza".