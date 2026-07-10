HA TENTATO DI PROTEGGERSI

Ragazza sfregiata a Milano, pm: "Saidi è pericoloso, deve stare in carcere"

La 22enne vittima dell'aggressione in metropolitana racconta: "Pensavo di morire, non riuscivo a vedere né respirare"

di Luca Amodio
10 Lug 2026 - 18:56
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