"Realizzato un sogno"

Non vedente realizza il sogno di fare il corso da pilota a Fiumicino

Lucia Sabrina Papa ha maturato 200 ore di volo con l'istruttore al suo fianco

10 Nov 2026 - 17:38
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