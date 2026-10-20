Balletti, costumi e aperitivi: quelli che se ne fregano delle proteste

Bottiglie, transenne e bombe carta da una parte. Costumi, balletti e aperitivi dall'altra. C'è chi ha vissuto le guerriglie andate in scena in Italia, Francia e Albania in modo violento, e chi all'opposto. Sui social sono apparsi molti video che ritraggono persone che hanno deciso di passare alle cronache per le loro azioni "pacifiche", di indifferenza davanti alle devastazioni. Così, è possibile vedere una ragazzina che, in centro a Milano, si esibisce in un balletto davanti alle camionette delle forze dell'ordine. Balletto che con ogni probabilità sarà stato pubblicato su TikTok o Instagram. Non manca neanche il ragazzino che decide di vestirsi da Spiderman, facendo sbarcare il supereroe newyorkese direttamente in piazza Duomo. Un modo alternativo per rilassarsi durante la guerriglia? Farsi un aperitivo, contornati dalle fiamme. E, infine, correre, correre e correre: come ha fatto una ragazza a Parigi.