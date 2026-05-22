Punta Marina, i pavoni diventano simbolo del turismo locale

A Punta Marina, sul litorale di Ravenna, i protagonisti assoluti delle ultime settimane sono, nel bene e nel male, i pavoni che hanno "invaso" il paese e sono diventati un fenomeno virale capace di attirare curiosi, turisti e perfino l'attenzione della stampa straniera, con articoli comparsi anche su giornali francesi e inglesi. Quella che per molti residenti rappresenta una convivenza complicata, tra schiamazzi e incursioni quotidiane, si è trasformata per commercianti e attività locali in un'occasione originale da cogliere al volo. Così i pavoni sono finiti ovunque: sulle tazze, sulle calamite da frigorifero, nei biscotti decorati e perfino nei gelati dedicati ai nuovi "vip" della località balneare. L'ironia è diventata il filo conduttore di questa piccola corsa al gadget, nata quasi spontaneamente e cresciuta insieme alla curiosità dei visitatori.