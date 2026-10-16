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Puglia, la protesta degli autotrasportatori: strade completamente bloccate

"A seguito delle proteste degli ultimi giorni, il governo Meloni ha convocato un tavolo per il 27 ottobre al ministero dei Trasporti."

16 Ott 2026 - 11:59
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