Puglia, l'abusivismo edilizio domina il litorale: gli"scheletri di cemento sfregiano un paesaggio da cartolina

Splendidi paesaggi da un lato, mostri di cemento dall'altro. Eccolo il doppio volto del litorale pugliese: edifici abusivi costruiti sul mare e mai demoliti. Il nostro viaggio parte da Torre a Mare, nel comune di Bari, dove ci sono case abbandonate, immondizia e degrado ovunque. Le ville sono decine: su di una c'è un cartello che avverte "pericolo di morte"; di un'altra non rimane che una porta abbattuta. Poco più giù, a Mola di Bari, questi scheletri di cemento sfregiano un paesaggio da cartolina. Una ventina, risalenti agli anni '90, ora di proprietà del Comune.