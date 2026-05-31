Puglia, è carenza di bagnini: "Nessuno lo vuole fare, arriveranno dall'estero"
Un'emergenza che fa crescere il ricorso a lavoratori stranieri, anche extraeuropei, pur di garantire il servizio di salvataggiodi Maria Luisa Sgobba
Gli 800 chilometri che disegnano la costa della Puglia, sono il terreno dove misurare meglio la problematica: non si trovano bagnini da assumere, una faticosa ricerca a ogni inizio stagione per i gestori dei lidi. Un'emergenza che fa crescere il ricorso a lavoratori stranieri, anche extraeuropei, pur di garantire il servizio di salvataggio. Tanto che di recente il presidente del sindacato italiano balneari, Antonio Capacchione, ha lanciato la sfida: li faremo arrivare dall'estero.