Mancanza non solo per la Romagna

Puglia, è carenza di bagnini: "Nessuno lo vuole fare, arriveranno dall'estero"

Un'emergenza che fa crescere il ricorso a lavoratori stranieri, anche extraeuropei, pur di garantire il servizio di salvataggio

di Maria Luisa Sgobba
31 Mag 2026 - 19:50
01:35 
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Gli 800 chilometri che disegnano la costa della Puglia, sono il terreno dove misurare meglio la problematica: non si trovano bagnini da assumere, una faticosa ricerca a ogni inizio stagione per i gestori dei lidi. Un'emergenza che fa crescere il ricorso a lavoratori stranieri, anche extraeuropei, pur di garantire il servizio di salvataggio. Tanto che di recente il presidente del sindacato italiano balneari, Antonio Capacchione, ha lanciato la sfida: li faremo arrivare dall'estero. 

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