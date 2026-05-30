Per turisti e locali

Puglia, al via la stagione estiva

Nonostante i rincari su carburanti ed energia, c'è chi riesce a mantenere i prezzi dello scorso anno

di Maria Luisa Sgobba
30 Mag 2026 - 19:02
01:25 
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Primi giorni di mare con un po' di vento e temperature non altissime in Puglia, ma questo non basta a fermare i bagnanti dal passare qualche ora in spiaggia.

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