Attacchi hacker, il focus del governo: stabilire protocolli specifici per difendersi

Scuole, ospedali, aeroporti, stazioni. L'obiettivo del governo è stabilire protocolli specifici per la gestione del rischio e degli allarmi in ogni settore. A Palazzo Chigi, il focus resta puntato sulle misure da mettere in campo contro eventuali nuovi attacchi hacker. Per questo è stata allestita una task force pronta a varare nuove direttive per difendere i servizi essenziali del nostro paese dalle minacce.