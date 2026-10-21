Proteste studenti, Massimiliano Capitanio: "Le piattaforme si sono mosse tardi"
Il commissario dell'Agcom ha sottolineato che le verifiche effettuate non confermano la pista straniera dietro le proteste dei ragazzi scesi in piazza"
Il commissario di Agcom, Massimiliano Capitanio, intervenendo a Tgcom24, ha spiegato che non ci si sono evidenze di una presenza straniera dietro le proteste di piazza: "C'è però qualche riscontro che queste piattaforme si sono attivate tardivamente per deindicizzare questo tipi di contenuti e per limitare l'accesso anche a quelli generati dall'intelligenza artificiale attraverso le chiavi di ricerca. Alcune piattaforme hanno adottato un abbassamento della monetizzazione di questi contenuti"