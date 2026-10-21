L'INTERVISTA

Proteste studenti, Massimiliano Capitanio: "Le piattaforme si sono mosse tardi"

Il commissario dell'Agcom ha sottolineato che le verifiche effettuate non confermano la pista straniera dietro le proteste dei ragazzi scesi in piazza"

21 Ott 2026 - 17:20
10:03 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Il commissario di Agcom, Massimiliano Capitanio, intervenendo a Tgcom24, ha spiegato che non ci si sono evidenze di una presenza straniera dietro le proteste di piazza: "C'è però qualche riscontro che queste piattaforme si sono attivate tardivamente per deindicizzare questo tipi di contenuti e per limitare l'accesso anche a quelli generati dall'intelligenza artificiale attraverso le chiavi di ricerca. Alcune piattaforme hanno adottato un abbassamento della monetizzazione di questi contenuti" 

proteste
studenti
video evidenza