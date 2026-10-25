Proteste a Bologna, saccheggiato negozio sportivo

Un video mostra alcuni giovani incappucciati e con il volto coperto, uno ha anche un bastone, che dopo aver infranto le vetrine del negozio Nike di via Rizzoli a Bologna, rubano alcuni capi d'abbigliamento. Inizialmente sembrava che fossero state distrutte solamente le vetrine, senza il furto di abiti. Nel filmato, caricato con la canzone "In Italia" del rapper Fabri Fibra, si vedono anche altre scene legate ai disordini di sabato, come un bancomat distrutto, un bus e una pensilina danneggiate e cassonetti bruciati.