Protesta dei trattori contro il caro-gasolio alle porte di Roma
Gli agricoltori hanno versato grano e latte sull'asfalto: "Lavoriamo ogni giorno sotto i costi di produzione. Il caro carburante sta dando il colpo di grazia a settori già stremati"
Agricoltori in protesta con i loro trattori alle porte di Roma contro il caro carburante. Durante il presidio sono stati versati in strada dei sacchi di grano e del latte annacquato contenuto in dei contenitori issati dai trattori. Accesi anche dei fumogeni. "Lavoriamo ogni giorno sotto i costi di produzione. Il caro carburante sta dando il colpo di grazia a settori già stremati" spiegano gli agricoltori.