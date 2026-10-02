La manifestazione

Protesta dei trattori contro il caro-gasolio alle porte di Roma

Gli agricoltori hanno versato grano e latte sull'asfalto: "Lavoriamo ogni giorno sotto i costi di produzione. Il caro carburante sta dando il colpo di grazia a settori già stremati"

02 Ott 2026 - 16:54
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Agricoltori in protesta con i loro trattori alle porte di Roma contro il caro carburante. Durante il presidio sono stati versati in strada dei sacchi di grano e del latte annacquato contenuto in dei contenitori issati dai trattori. Accesi anche dei fumogeni. "Lavoriamo ogni giorno sotto i costi di produzione. Il caro carburante sta dando il colpo di grazia a settori già stremati" spiegano gli agricoltori. 

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