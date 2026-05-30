NESSUN RANCORE A SCUOLA

Prof accoltellato a Trapani, "alla base del gesto un profondo malessere familiare"

Ascoltato in modalità protetta, il 12enne è apparso "lucido e freddo"

di Massimiliano Di Dio
30 Mag 2026 - 19:01
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