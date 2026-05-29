Prof accoltellata a Trescore, il video dopo il Premio Rosa Camuna

"Non posso essere lì, ma vorrei esserci": Chiara Mocchi non rinuncia a essere presente al Premio Rosa Camuna, massima onorificenza concessa dalla Regione Lombardia. La professoressa di Trescore Balneario che lo scorso marzo è stata accoltellata da un suo studente della scuola media, ha deciso di parlare attraverso un video perché ancora le sue condizioni non le consentono di muoversi liberamente. Colpita al collo e all'addome, era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le ferite non le hanno fatto perdere il suo sguardo amorevole e inclusivo verso i giovani: anche in questa occasione non parla di sé ma, come fece pochi giorni dopo l'aggressione in una lettera dal letto di ospedale, ringrazia chi le é stato accanto e lancia un messaggio di speranza.